Dissidentes das Farc põem 'em risco' COP16 sobre biodiversidade na Colômbia

Em 16 de abril, o governo informou que o indivíduo apelidado de 'Iván Mordisco', comandante da dissidência autodenominada Estado Mayor Central (EMC), havia se distanciado do processo do paz que começou no fim de 2023.

Dez dias antes, quando já corriam boatos de sua saída da mesa de negociações, seus homens detonaram explosivos perto do Quartel Militar Pichincha, em Cali, o mais importante do sudoeste do país.

A dissidência "estava anunciando que já estava às portas de Cali, que sua expansão é real" e "que estava buscando chegar a estes territórios urbanos", assegura Mónica Castillo, coordenadora do escritório do Pacífico da Fundação Paz e Reconciliação (Pares).

O prefeito da cidade, Alejandro Eder, admite que se tratam de níveis de violência "não vistos há cerca de cinco ou dez anos".

- Em definitivo? -

"Francamente, não posso acreditar que estamos neste ponto outra vez", disse Eder à emissora La FM, em alusão à deterioração da segurança oito anos depois da assinatura do acordo que desarmou o grosso das Farc. A oposição culpa o governo por não ter firmeza com os dissidentes.