Equipes de emergência iniciam entrega de ajuda à região devastada de Papua-Nova Guiné

As missões de emergência foram prejudicadas pela distância da área da tragédia, pela violência tribal e pelo bloqueio de várias rodovias de acesso provocado pelo deslizamento de terra.

Apesar das dificuldades, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) conseguiu iniciar a distribuição de produtos de higiene e gasolina na região.

A ONG 'World Vision' afirmou que as necessidades imediatas eram alimentos, cobertores, redes de proteção contra mosquitos e abrigo para as pessoas que perderam as casas.

Entre os sobreviventes, a frustração é cada vez maior com a demora na resposta do governo.

O Exército demorou vários dias para transportar equipamentos pesados até a região afetada e começar o processo de escavação. Muitos moradores foram obrigados a cavar com as mãos na montanha de rochas e terra.

As autoridades da província de Enga, local do desastre, pediram ao governo que declare emergência nacional e destine recursos para ajudar a população necessitada.