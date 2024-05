Fluminense vence Alianza Lima de virada (3-2) e avança invicto na Libertadores

Dois minutos depois, o veterano Marcelo empatou com um golaço e na reta final John Kennedy deu a vitória ao seu time (81'), acabando com qualquer esperança de classificação do Alianza.

O Fluminense terminou em primeiro lugar do grupo com 14 pontos e invicto, enquanto o Alianza encerrou sua participação em último, com 4.

--- Ficha Técnica

Copa Libertadores 2024 - Grupo A - Sexta rodada

Fluminense - Alianza Lima 3 - 2

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)