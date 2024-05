A Índia bateu nesta quarta-feira (29) o recorde nacional de temperatura, com 52,3ºC na capital, Nova Délhi, informou a agência meteorológica do governo.

O Departamento Meteorológico da Índia, que informou sobre "severas condições de onda de calor", registrou a temperatura no subúrbio de Mungeshpur na tarde de quarta-feira, o que superou em mais de um grau o recorde nacional anterior, registrado no deserto do Rajastão.

