Israel mantém bombardeios e confrontos com Hamas em Rafah, no sul de Gaza

As tropas israelenses continuaram bombardeando Rafah nesta quarta-feira (29) e em confronto com milicianos do Hamas nesta cidade no sul da Faixa de Gaza, de onde quase um milhão de palestinos fugiram nas últimas semanas.

Setenta e cinco palestinos morreram nas últimas 24 horas, após operações militares israelenses na Faixa de Gaza, elevando para pelo menos 36.171 o número de mortos, a maioria civis, desde o início da guerra em 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

O Conselho de Segurança da ONU deverá se reunir pelo segundo dia consecutivo em Nova York para conversas de caráter emergencial. As reuniões foram convocadas depois que um bombardeio israelense matou 45 pessoas em um acampamento de deslocados em Rafah, no domingo (26), segundo relatos das autoridades de Gaza.