Itália possui museu de antiguidades resgatadas do tráfico ilegal

No caso das necrópoles (cemitérios milenares), especialmente as que foram alvos dos famosos "tombaroli" (saqueadores de túmulos), um objeto roubado é uma perda por si só; mas o fato de ignorar as circunstâncias exatas de seu descobrimento altera irremediavelmente os conhecimentos que poderiam ter sido extraídos dele.

O museu está fechado temporariamente por obras já que Roma se prepara para o Jubileu de 2025, ano declarado santo pelo papa Francisco, durante o qual são esperados milhões de católicos na cidade eterna.

O estado transitório faz ecoar a maneira como foi concebido: em movimento perpétuo. Em cada exposição, o museu deve mudar de formato para valorizar as antiguidades que acolhe.

E ainda há muito o que ser feito. No início de maio, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu a favor da Itália uma disputa contra o Museu Getty sobre a propriedade da "Atleta di Fano", esplêndida estátua de bronze exposta nos Estados Unidos.

A estátua do século IV a.C., descoberta há 60 anos no Mar Adriático por pescadores italianos na costa de Fano (centro-leste), foi vendida imediatamente e mudou várias vezes de mãos antes que a Itália pudesse exercer seu direito de preferência.

A obra, que representa um atleta nu (o príncipe macedônio Demétrio Poliórcetes, segundo alguns), reapareceu no mercado de arte em 1974 e foi adquirida em Munique pelo Museu J. Paul Getty por 3,9 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de reais na cotação atual).