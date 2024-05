Júri começa a deliberar sobre o destino de Trump no julgamento em Nova York

Os membros do júri do julgamento de Donald Trump por falsificação de documentos contábeis de sua empresa começam a deliberar, nesta quarta-feira (29), sobre a possibilidade de proferir a primeira condenação criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos, uma decisão que pode abalar as eleições presidenciais de novembro.

Após semanas de depoimentos de mais de 20 testemunhas, o foco muda agora para o painel anônimo de 12 membros - sete homens e cinco mulheres - que têm o destino de Trump em suas mãos.

"Vocês devem deixar de lado qualquer opinião pessoal que tenham a favor ou contra o acusado", disse o juiz Juan Merchan antes do início das deliberações, que não têm limite de tempo.