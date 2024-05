Júri inicia deliberações para veredicto em julgamento contra Trump

O júri do processo que Donald Trump responde por falsificar documentos contábeis de sua empresa começou suas deliberações nesta quarta-feira (29) para decidir se declarará a primeira condenação criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos.

Após receber as instruções do juiz Juan Merchan, que preside o processo, os doze membros do júri -sete homens e cinco mulheres- se retiraram para uma sala especial dentro da corte, onde discutirão a portas fechadas para alcançar um veredicto sobre se consideram o republicano de 77 anos culpado ou não.

