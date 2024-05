Ministro saudita agradece a países europeus pelo reconhecimento da Palestina como Estado

O ministro saudita de Relações Exteriores, o príncipe Faisal bin Farhan, agradeceu, nesta quarta-feira (29), em Madri, Espanha, Irlanda e Noruega por terem reconhecido a Palestina como Estado, o que, de acordo com ele, as coloca "no lado correto da história".

"Estamos aqui para agradecer à Espanha por dar esperanças em um momento muito obscuro", disse o ministro aos jornalistas na capital espanhola, rodeado por seus contrapartes da Jordânia, Catar, Turquia e Palestina, antes de se reunir com o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares.

O ministro saudita elogiou Espanha, Noruega e Irlanda por tomarem "a decisão correta, no momento correto, por estar do lado correto da história".