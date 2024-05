Nova erupção vulcânica na península islandesa de Reykjanes

Uma nova erupção vulcânica foi declarada nesta quarta-feira (29) na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, anunciou o órgão de meteorologia do país (Icelandic Metereological Office, IMO), pouco depois que as autoridades evacuaram os arredores da cidade de Grindavik.

"Um erupção começou perto de Sundhnuksgigar, ao norte de Grindavik", informou o instituto em um comunicado, cerca de três semanas após o fim de uma erupção anterior, iniciada em 16 de março.

"A fumaça da erupção alcança uma altura de pelo menos 50 metros", escreveu o IMO em seu site na internet.