Olympiacos vence Fiorentina (1-0) na prorrogação e conquista Liga Conferência

Antes do triunfo do Olympiacos, o Panathinaikos era o único clube grego a ter chegado a uma final europeia, quando perdeu para o Ajax de Johan Cruyff na Copa dos Clubes Campeões Europeus de 1971.

O jogo desta quarta-feira parecia caminhar para os pênaltis até os 116 minutos, quando El-Kaabi se antecipou ao seu marcador para desviar um cruzamento do argentino Santiago Hezze na área e marcar seu 16º gol nas competições europeias nesta temporada (11 na Liga Conferência, da qual terminou como artilheiro, e 5 na Liga Europa incluindo a fase de classificação).

- Mais um título europeu para Mendilibar -

Os torcedores do time do Pireu, cidade da periferia de Atenas, com presença majoritária no estádio da capital grega, tiveram que esperar alguns minutos para comemorar o gol em definitivo enquanto a jogada era analisada pelo VAR para ver se havia impedimento no lance.

Para o técnico basco José Luis Mendilibar, de 63 anos, este é o segundo título europeu consecutivo, depois de ter conquistado a Liga Europa no ano passado, na final vencida pelo Sevilla contra a Roma nos pênaltis.

"É muito bom, essas pessoas merecem e vamos aproveitar. Mendilibar foi tocado por uma varinha mágica, são dois seguidos e espero que venham muitos mais", declarou o veterano meio-campista espanhol do Olympiakos, Vicente Iborra.