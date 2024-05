Ons Jabeur vence colombiana Osorio e vai à 3ª rodada de Roland Garros

Já o segundo set foi um atropelo da jovem colombiana de 22 anos, que só cedeu um game e fechou em apenas 31 minutos.

No entanto, como nos confrontos anteriores entre ambas, nas edições de 2021 e 2023 do US Open, o favoritismo de Jabeur falou mais alto e a tunisiana repetiu o desempenho do primeiro set para sair com a classificação.

Três vezes finalista de Grand Slams, Ons Jabeur volta a emendar duas vitórias consecutivas, algo que só havia conseguido nesta temporada no WTA 1000 de Madri, onde avançou até as quartas de final.

"Sinceramente, espero jogar melhor o próximo jogo", declarou a tunisiana antes de deixar a quadra aplaudida pelo público.

Jabeur, cujo melhor resultado em Roland Garros são as quartas de final em 2023, consegue avançar à terceira rodada pela quinta vez em sua sétima participação no torneio.

lve-dam/mcd/cb/dd