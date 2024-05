Os 12 jurados do julgamento do ex-presidente americano Donald Trump

Trump é acusado de falsificar registros comerciais de sua empresa, a Trump Organization, para reembolsar seu ex-advogado Michael Cohen por um pagamento de 130 mil dólares (676 mil reais, na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels, quando seu relato de um suposto encontro sexual com o republicano em 2006 poderia condenar sua campanha presidencial de 2016 ao fracasso.

O magnata, de 77 anos, enfrenta um total de 34 acusações e os jurados terão que emitir um veredicto unânime de culpa ou inocência em cada uma delas.

Uma única abstenção significa um júri em desacordo e um julgamento nulo, ainda que os promotores possam solicitar um novo julgamento.

O presidente do júri trabalha com vendas e anteriormente foi garçom. É casado, não tem filhos e gosta de atividades ao ar livre. Disse que lê as notícias do The New York Times e do Daily Mail, e que assiste à Fox News e à MSNBC.

Dois membros do júri, ambos homens, são advogados. Um é da área corporativa, enquanto o outro é um litigante civil que disse não estar familiarizado com o direito penal.

Outro dos jurados é um banqueiro de investimentos que declarou que segue nas redes sociais Michael Cohen, ex-advogado e antigo homem de confiança de Trump, que hoje é seu principal acusador, e a ex-assessora do bilionário, Kellyanne Conway. Quando questionado sobre seus sentimentos em relação a Trump, afirmou que são "ambivalentes".