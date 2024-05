Presidente da Nicarágua afirma que seu irmão cometeu ato de 'traição à pátria' em 1992

"O comandante do Exército já tinha entregado sua alma ao diabo" na década de 1990", acrescentou, ao anular a condecoração por um decreto que leu durante um evento em Manágua.

Os irmãos Ortega estão afastados por divergências políticas desde a década de 1990.

Os dois integraram a guerrilha sandinista que lutou contra a ditadura de Anastasio Somoza, último líder de uma dinastia que governou o país com mão de ferro durante quatro décadas. Após o triunfo da revolução em 1979, Humberto Ortega virou comandante do Exército Popular Sandinista, enquanto Daniel assumiu o comando do governo, primeiro à frente de uma junta e depois de maneira isolada.

Humberto continuou à frente da instituição militar - que mudou o nome para Exército da Nicarágua - até 1995, após a derrota eleitoral de Daniel em 1990 para Violeta Barrios de Chamorro, que governou durante quase sete anos.

Daniel Ortega retornou ao poder em 2007 e foi reeleito em vários pleitos questionados pela comunidade internacional. Sua esposa é a influente vice-presidente Rosario Murillo.

