Telescópio Euclides descobre novos planetas sem estrelas

O lançamento do telescópio espacial Roman, da Nasa, em 2027, poderia ajudar a especificar esta quantidade.

Estes mundos estranhos despertam em Gavin Coleman, astrônomo da Queen Mary University of London, um "sentimento de admiração e mistério". "Todos nós crescemos com a visão do Sol no céu, o que torna fascinante pensar em um planeta flutuando no espaço sem nenhuma estrela no horizonte", disse à AFP.

No entanto, alguns não estão tão sozinhos. Dos mais de 20 planetas órfãos confirmados, pelo menos quatro seriam planetas binários, que orbitam um ao lado do outro.

Segundo Martín, "alguns de nossos vizinhos mais próximos são, sem dúvidas, planetas órfãos".

- Formas de vida -

Sem os raios de um sol próximo, acredita-se que estes astros sejam extremamente frios e possuam uma superfície gelada.