Democratas americanos pedem investigação judicial sobre preços fixos na indústria petrolífera

Os legisladores pediram a Garland que "use todas as ferramentas" disponíveis para prevenir este tipo de situação e combater os preços fixos. Segundo eles, esta prática poderia ter aumentado os custos da gasolina, do gás, do combustível para aquecimento e para aviões "de tal forma que prejudicou praticamente todas as residências e empresas" do país.

A carta foi enviada em um contexto de confronto crescente entre os democratas e as grandes empresas petrolíferas, conhecidas como "Big Oil", sobre os preços elevados dos combustíveis e as emissões de gases com efeito estufa.

Em maio, a Comissão Federal de Comércio aprovou a compra da produtora de petróleo bruto do Texas Pioneer Natural Resources pela ExxonMobil por aproximadamente 60 bilhões de dólares (quase 312 bilhões de reais na cotação atual), mas acusou o presidente da empresa, Scott Sheffield, de conspirar com a aliança Opep+ para impulsionar os preços.

ft/dw/mr/mel/yr/aa

