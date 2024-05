Farmacêuticos franceses fazem primeira greve em 10 anos

Os farmacêuticos franceses fizeram nesta quinta-feira sua primeira greve em 10 anos, para protestar contra a escassez de medicamentos, o fechamento de farmácias e um projeto para flexibilizar as vendas na internet, além de reivindicarem salários mais altos.

Mais de 18 mil das 20 mil farmácias da França fecharam as portas hoje. Autoridades visitaram alguns locais, para garantir a cobertura mínima exigida por lei.

Trinta mil pessoas no total foram às ruas no país, segundo a Union de Syndicats de Fharmaciens d'Officine (Uspo) e a Federação dos Sindicatos Farmacêuticos da França (FSPF), o que representa seis vezes mais do que na última mobilização, em 2014.