Governo australiano investiga possível ataque cibernético à Ticketmaster

O governo australiano investigava nesta quinta-feira (30) denúncias de que um grupo de hackers roubou os dados de 560 milhões de clientes da empresa global de emissão de ingressos Ticketmaster.

O grupo, chamado ShinyHunters, afirmou em um fórum on-line que os dados roubados incluem nomes, endereços, números de telefone e detalhes parciais de cartões de crédito dos clientes da plataforma. Os criminosos oferecem essas informações por uma "venda única" de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões), afirmam em sua publicação.

"O Escritório Nacional de Segurança Cibernética trabalha com a Ticketmaster para entender o incidente", disse um porta-voz do governo australiano, orientando os clientes com "solicitações específicas" a entrar em contato diretamente com a empresa.