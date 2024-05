Homem condenado por duplo homicídio será executado nesta quinta no Alabama

Um homem de 50 anos, condenado pelo assassinato de um casal de idosos, será executado nesta quinta-feira (30) através de uma injeção letal no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos.

Jamie Ray Mills foi condenado à morte em 2007 pelo assassinato de Floyd Hill, de 87 anos, e de sua esposa Vera Hill, de 72, durante uma agressão. Ambos morreram após serem atacados com um facão, um pé de cabra e um martelo.

A esposa do agressor, JoAnn Mills, que testemunhou contra o companheiro, foi condenada em 2004 à prisão perpétua sem liberdade condicional por sua participação no crime.