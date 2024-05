Justiça espanhola investiga Gerard Piqué por mudança da Supercopa para Arábia Saudita

A Justiça espanhola anunciou nesta quinta-feira (30) que está investigando Gerard Piqué por "possíveis ilegalidades" no contrato para levar a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita, que pode ter rendido uma comissão milionária à empresa do ex-zagueiro do Barcelona.

"Os fatos investigados (...) têm origem nas possíveis ilegalidades com transcendência penal na contratação de acordos" entre a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Arábia Saudita para a realização da Supercopa no país, informou um tribunal de Madrid em um auto ao qual a AFP teve acesso.

Nesses contratos foi incluída uma cláusula para "garantir o pagamento de uma comissão de 4 milhões de euros (R$ 22 milhões na cotação atual) anuais à Kosmos", a empresa de Piqué, que mediou a operação entre RFEF e Arábia Saudita.