Países da UE concordam em aumentar as tarifas sobre os grãos russos

Os países membros da União Europeia (UE) concordaram, nesta quinta-feira (30), em aumentar drasticamente as tarifas sobre as importações de produtos agrícolas da Rússia a partir de 1º de julho, anunciou o comissário europeu do Comércio, Valdis Dombrovskis.

A medida, lançada em março pela Comissão Europeia (o braço Executivo da UE), procura "impedir a exportação ilegal de cereais roubados da Ucrânia" e evitar que a Rússia "desestabilize o setor agrícola europeu", observou Dombrovskis na rede social X.

Este aumento das tarifas também se aplicará à importação de produtos agrícolas de Belarus.