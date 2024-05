Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, em um mercado que espera a prorrogação dos cortes de produção da aliança Opep+ em 2025, uma vez que a oferta de petróleo bruto é abundante.

O preço do Brent para entrega em julho caiu 2,08%, aos US$ 81,86, e o do WTI para a mesma data, 1,66%, aos US$ 77,91.

Estáveis desde a abertura, os preços caíram após a divulgação do relatório semanal sobre as reservas comerciais de petróleo bruto americanas.