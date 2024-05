Saída de Mbappé do PSG é marcada por impasse financeiro

Ambas as partes reconheceram que Mbappé, cujo contrato com o PSG vai até o dia 30 de junho, abriu mão de uma parte de seu bônus em virtude de um acordo firmado com o clube no início da temporada passada, após ter ficado afastado da equipe por um mês.

O valor desse bônus estava entre 60 e 70 milhões de euros (de R$ 337 milhões a R$ 393 milhões), segundo uma fonte próxima, o que cobriria financeiramente o clube em caso de saída do atacante.

Finalmente, o PSG pagou esse bônus a Mbappé em fevereiro, disse à AFP uma das fontes próximas à negociação, sem especificar os motivos dessa mudança.

Com a assinatura do contrato em 2022, Mbappé garantiu um salário de 72 milhões de euros brutos anuais (R$ 404 milhões), um bônus de assinatura de 150 milhões de euros (R$ 842 milhões diluído em três parcelas, e um bônus de fidelidade crescente; 70 milhões de euros brutos no primeiro ano, 80 milhões de euros no segundo e 90 milhões de euros (R$ 505 milhões) no terceiro, segundo o jornal Le Parisien.

Questionado na quarta-feira pela CNN sobre essa renovação em 2022, Mbappé explicou: "Foi mais do que ficar no PSG. Foi a Copa do Mundo do Qatar. Houve muitas coisas. Foi uma decisão importante, difícil, mas não me arrependo de nada".

"Só quero lembrar as melhores coisas. Não foi uma situação fácil e não quero que ninguém passe por isso", acrescentou o jogador.