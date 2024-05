Alto membro do cartel de Sinaloa é assassinado no México

O Departamento do Tesouro dos EUA o identificou como um membro importante de "Los Ántrax", um dos braços armados do cartel de Sinaloa. Segundo a agência, Imperial Castro operou em nome de "Mayo" Zambada, actualmente foragido e a quem os Estados Unidos oferecem uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões).

O Cartel de Sinaloa é um dos maiores e mais violentos grupos criminosos do México, que mantém o seu poder no país, apesar da captura e extradição para os Estados Unidos do seu líder Joaquín "Chapo" Guzmán e do seu filho Ovidio.

Ainda no dia 25 de maio, o México extraditou para os Estados Unidos Néstor Isidro Pérez, identificado como "Nini", que era um dos principais assassinos do grupo criminoso.

O cartel leva o nome do estado de Sinaloa, localizado no noroeste do México e importante centro de produção de maconha e papoula, matéria-prima da heroína.

Juntamente com o Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG), o Cartel de Sinaloa é uma das organizações criminosas dominantes no país, afirma a agência antidrogas dos EUA (DEA).

Estima-se que suas redes se estendam a cerca de cinquenta países, segundo a organização Insight Crime.