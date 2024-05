Ancelotti confirma Courtois como titular na final contra o Dortmund

Lunin não acompanhou a delegação do Real Madrid como medida de precaução para evitar que mais jogadores fiquem gripados.

Courtois sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo em agosto do ano passado e, em março deste ano, sofreu uma ruptura do menisco.

Depois de uma longa recuperação, o belga de 32 anos voltou à equipe no início de maio e, desde então, disputou quatro jogos, todos pelo Campeonato Espanhol, sem sofrer gols.

Em sua ausência, Lunin assumiu o gol do Real Madrid e na Liga dos Campeões foi o herói da classificação nas quartas de final contra o Manchester City, defendendo as cobranças de Bernardo Silva e Mateo Kovacic na decisão por pênaltis.

