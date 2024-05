Ataque com faca na Alemanha deixa vários feridos em estado grave

A ministra do Interior alemã, Nancy Fraeser, levantou a possibilidade de o ataque ter motivações islamistas.

"Se a investigação revelar uma motivação islamista, será mais uma confirmação do grande perigo representado pelos atos de violência islamista, contra os quais alertamos", disse em um comunicado, no qual classificou o ataque como um "crime terrível".

Segundo vários veículos de comunicação alemães, entre os feridos estão um policial e um ativista anti-islã que se preparava para participar de um comício do seu movimento.

A polícia não forneceu mais detalhes, limitando-se a dizer que várias pessoas ficaram feridas em um ataque com faca e que os agentes dispararam e balearam o agressor.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um jovem armado com uma faca esfaqueando várias pessoas no centro de Mannheim.

Vários homens tentam segurá-lo no chão, sem sucesso. O agressor conseguiu se levantar e atingir as costas de um policial, antes que outro agente o neutralizasse com um tiro.