Bombardeios dos EUA e Reino Unido deixam 14 mortos no Iêmen

Pelo menos 14 pessoas morreram em bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iêmen, anunciou nesta sexta-feira a televisão dos rebeldes houthis, uma operação em retaliação a ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

"O número de mártires mortos nos ataques aéreos americanos e britânicos contra a estação de rádio Al Hodeida e o porto de Salif aumentou para 14 mortos e mais de 30 feridos", informou o canal Al Masira.

Desde novembro, os houthis atacam navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, alegando solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra com o movimento islamista Hamas desde 7 de outubro.