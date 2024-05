Chilenas Codelco e SQM criarão empresa gigante de lítio

O projeto aumentará consideravelmente a produção de lítio do Chile. Em 2022, foram produzidas no país 243 mil toneladas do chamado "ouro branco".

- Acordo com controvérsias -

A associação é parte central da Estratégia Nacional do Lítio anunciada há um ano pelo governo do esquerdista Gabriel Boric, que considera expandir a exploração desse metal por meio de uma parceria público-privada em diversas salinas do país.

Para acelerar o processo e aproveitar a janela de oportunidade aberta após o aumento da demanda global deste metal, o governo Boric rejeitou a opção de convocar um concurso internacional para expandir a extração no Salar do Atacama e optou por uma abordagem direta e tratamento reservado com a SQM.

Segundo a Codelco, com este acordo o Estado chileno receberá entre 2025 e 2030 cerca de 70% da margem operacional gerada pela nova produção, e a partir de 2031, 85% dessa margem.

No Chile, o lítio é considerado um mineral "estratégico" e só o Estado pode administrar a sua produção.