EUA e a China retomarão negociações militares 'nos próximos meses'

Os Estados Unidos e a China vão retomar as negociações militares "nos próximos meses", disse nesta sexta-feira (31) o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, depois de se reunir com o ministro da Defesa chinês, Dong Jun, em um fórum de segurança em Singapura.

Os responsáveis da Defesa dos Estados Unidos e da China mantiveram negociações "positivas, práticas e construtivas", declarou Wu Qian, porta-voz do ministro chinês, após a reunião de uma hora entre Dong Jun e Austin, a primeira em 18 meses.

Há alguns meses, Washington e Pequim tentam resolver as suas diferenças e melhorar a comunicação.