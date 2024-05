Falsos homossexuais fraudam cotas para cargos nas eleições mexicanas

- Faca de dois gumes -

Em 2021, o México aprovou leis que exigem cotas mínimas de candidatos LGBTQIAP+ para todos os partidos, sendo o número definido por cada estado.

Em um país conservador e de maioria católica, a exigência visa dar representação à diversidade sexual, que tem sido tradicionalmente marginalizada na política. Mas uma lei promulgada com boas intenções acabou por se revelar uma faca de dois gumes.

"Minam os esforços pela inclusão e a representação genuína da nossa população. Aqueles que usurpam essas candidaturas estão abusando do sistema e deturpam as conquistas da nossa comunidade", se queixou César Briseño, que é porta-voz do Coletivo pela Proteção de Todas As Famílias de Yucatán.

Suplantar ou usurpar o lugar de um homossexual não está "catalogado como crime eleitoral", explica Víctor Serrato, promotor para os crimes eleitorais em Michoacan.

"Certamente esse vai ser o motivo da próxima reforma eleitoral: como evitar ou como sancionar aqueles que usam o princípio de identidade de gênero para fraudar a lei e obter uma candidatura indevida", disse.