Inflação na zona do euro acelerou em maio e pressiona BCE

- BCE sob pressão -

A inflação em maio ficou acima da meta adotada pelo Banco Central Europeu (BCE), de um índice em torno de 2%.

Em meados de 2022, para conter um surto inflacionário, o BCE começou a aumentar as suas taxas de juros de referência. Na reunião de política monetária do emissor do euro, em 6 de junho, a instituição deverá reduzir as taxas.

Para Riccardo Marcelli, da consultoria Oxford Economics, os dados de inflação de maio "foram impulsionados por fatores temporários e não significam que o processo deflacionário tenha parado".

O especialista observou que "o aumento temporário da inflação não impedirá o corte das taxas de juros em junho. Mas o Banco Central Europeu será cauteloso e é pouco provável que baixe as taxas de juros na reunião de julho".

Bert Colijn, economista sênior do banco ING, observou que enquanto o BCE se prepara para "decidir sobre um corte histórico nas taxas", o resultado de maio "aumenta as dúvidas sobre a trajetória futura da inflação".