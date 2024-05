Trabalhistas autorizam deputada de sua ala esquerda a concorrer nas eleições britânicas

O caso levou a acusações de um "expurgo" contra a esquerda do Partido Trabalhista. Starmer elogiou a "pioneira", que "abriu caminho para outras pessoas entrarem na política e na vida pública".

Abbott, de 70 anos, 37 deles como deputada por um distrito eleitoral do norte de Londres, foi suspensa pelo Partido Trabalhista em abril de 2023, depois de publicar uma carta no jornal The Observer na qual sugeria que judeus, irlandeses e pessoas com estilos de vida nômades são "sem dúvida vítimas de preconceito", mas "não sofreram racismo em suas vidas", diferentemente da comunidade negra.

Em resposta às reações negativas, ela pediu desculpas e retirou seus comentários "completamente e sem reservas".

Abbott sugeriu na quarta-feira que ela poderia concorrer como independente se não fosse indicada pelo Partido Trabalhista.

Após as declarações de Abbott à BBC na quarta-feira, figuras britânicas da comunidade negra pediram ao Partido Trabalhista, em uma carta aberta, que acabasse com o tratamento "desrespeitoso" à deputada.

Starmer negou na quarta-feira que Abbott tenha sido excluído das listas eleitorais.