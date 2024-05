A UE adotou, nesta sexta-feira (31), sanções contra o ministro da Defesa do Irã e o corpo naval da Guarda Revolucionária, entre outros indivíduos e entidades, pelas entregas de drones e mísseis usados no Oriente Médio e no Mar Vermelho.

As sanções também foram aplicadas às entregas de drones à Rússia, que os usa na guerra contra a Ucrânia, segundo um comunicado do Conselho da UE.

