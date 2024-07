22 de julho foi o dia mais quente registrado no mundo, quebrando o recorde do dia anterior

Segunda-feira, 22 de julho, foi o dia mais quente já registrado no mundo desde que os registros começaram em 1940, informou nesta quarta-feira (24) o observatório climático europeu Copernicus, superando o recorde estabelecido no dia anterior.

Os primeiros dados do Copernicus mostram uma temperatura média global de 17,15°C na segunda-feira, 0,06°C superior à de domingo, dia em que já havia sido batido o recorde diário da temperatura mais alta já registrada.

O Copernicus, que usa dados de satélite para estimar as temperaturas do ar e do mar quase em tempo real, disse que os seus números são provisórios e que os valores finais podem diferir ligeiramente.