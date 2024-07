Após tumulto, gol da Argentina é anulado e Marrocos vence (2-1) na estreia em Paris-2024

Os norte-africanos tiveram no camisa 9 Soufiane Rahimi, de 28 anos, seu jogador de maior destaque: ele marcou o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) após um belo passe de calcanhar de Ilias Akhomach e o segundo no início da segunda etapa (49'), em um pênalti marcado após falta cometida pelo lateral Julio Soler.

Com a ambição de ampliar seu domínio global, depois de conquistar com Lionel Messi a Copa do Mundo de 2022, o bicampeonato da Copa América (2021 e 2024) e a 'Finalíssima' (2022), a Argentina reagiu com um chute à queima-roupa do atacante Giuliano Simeone (68'), filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

- Mesmas carências -

Em sua estreia no Grupo B, a 'Albiceleste' mostrou carências que deixaram um gosto amargo no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano disputado este ano na Venezuela, no qual obtiveram a segunda posição, atrás do campeão Paraguai.

Agora terão que reagir nas próximas partidas, ambas em Lyon (contra o Iraque no sábado e Ucrânia na terça-feira) se quiserem seguir na luta por um novo título olímpico, o que abrilhantaria ainda mais a carreira do agora técnico Mascherano, único jogador argentino a levar para casa duas medalhas de ouro: em Atenas-2004 e Pequim-2008.

Os marroquinos, por sua vez, seguiram os passos da seleção principal que surpreendeu o mundo com o histórico quarto lugar obtido na Copa do Mundo do Catar.