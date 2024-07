Argentina se classifica para quartas de final do rugby sevens de Paris-2024

"Eu não me importo", acrescentou.

Na quinta-feira, na terceira rodada da fase inicial, 'Los Pumas' vão disputar o primeiro lugar contra a Austrália, que também venceu Quênia e Samoa e também garantiu a vaga na próxima fase.

O outro representante sul-americano, o Uruguai, perdeu as duas partidas em um difícil Grupo C e terá que vencer os Estados Unidos para poder se classificar para as quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

'Los Teros' estrearam contra o bicampeão olímpico e favorito ao ouro em Paris-2024, Fiji, por 40-12 e posteriormente travaram uma dura batalha contra a anfitriã França, para quem perderam por 19-12.

A França, comandada por Antoine Dupont, o melhor jogador do mundo, trazido especialmente do rugby XV para este torneio, havia estreado no Grupo C com empate em 12 a 12 com os Estados Unidos.

As outras duas classificadas para as quartas de final são Nova Zelândia e Irlanda, que venceram as duas partidas do Grupo B e se enfrentam na quinta-feira pela primeira colocação da chave.