Ativistas climáticos realizam atos de protesto em vários aeroportos europeus

A polícia londrina informou a detenção de dez ativistas, inclusive sete no aeroporto de Heathrow, o maior da Europa, sob a acusação de "complô para interferir em uma infraestrutura-chave nacional".

No aeroporto alemão de Colônia, ativistas do Letzte Generation (Última Geração) conseguiram invadir as pistas e provocaram a interrupção do tráfego aéreo por quatro horas, segundo um comunicado em separado transmitido pelo Just Stop Oil, em nome do grupo Oil Kills.

O coletivo Oil Kills acrescentou que três ativistas entraram nas pistas do aeroporto de Oslo, antes de serem expulsos pela polícia, sem detenções.

Nove militantes bloquearam brevemente os controles de segurança do aeroporto finlandês de Helsinque, enquanto no aeroporto de Barcelona, cinco militantes foram interceptados antes de conseguirem chegar às pistas, segundo a mesma fonte.

Em Zurique e Genebra, os militantes bloquearam as vias de acesso aos aeroportos.

Quatro ativistas também espalharam uma substância alaranjada na chapelaria do aeroporto de Viena, enquanto outros dois atrasaram a decolagem de um avião com destino a Roma, ao se negarem a se sentar antes da partida enquanto falavam sobre o aquecimento global, afirmou o braço austríaco do movimento Última Geração.