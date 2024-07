Biden diz que é hora de passar o bastão para 'vozes mais jovens'

No entanto, Biden insistiu que não era um "pato manco" e que continuaria trabalhando na economia e em questões-chave de política externa pelo resto de seu tempo no cargo.

"Nos próximos seis meses, estarei focado em fazer meu trabalho como presidente", disse ele.

- 'Lunática' -

Um objetivo crucial é um acordo de paz no Oriente Médio -- um sonho definidor de legado que muitos presidentes dos EUA antes de Biden perseguiram.

Biden, que tem sido cada vez mais crítico em relação à campanha militar de Israel em Gaza, se encontra com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu na Casa Branca na quinta-feira.

Mas, em um sinal de como as coisas estão mudando rapidamente, Netanyahu se reunirá separadamente no mesmo dia com Harris, assim como com Trump na Flórida na sexta-feira.