Dez migrantes morrem afogados em rio do Panamá

No entanto, na quinta-feira passada, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, descartou a repatriação "forçada" dos migrantes.

"As pessoas não querem vir e ficar no Panamá, as pessoas querem ir para os Estados Unidos, e se essa questão se tornar uma situação para nós, pode acontecer em menor ou maior grau, porque é para lá que irão", afirmou Mulino.

Durante a campanha eleitoral, ele prometeu "fechar" Darién, fronteira natural de 266 km e 575 mil hectares com a Colômbia.

- Limpeza -

O Panamá prepara, em colaboração com os Estados Unidos, um programa de limpeza do Darién, uma selva de 575.000 hectares que foi afetada pela passagem de migrantes, anunciou nesta quarta o ministro do Meio Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Segundo Navarro, cada migrante deixa em média 2,2 quilos de lixo ao atravessar esta densa floresta, que abriga uma grande variedade de espécies de flora e fauna.