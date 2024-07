Dezenas de famílias mexicanas fogem para a Guatemala por violência em Chiapas

Dezenas de famílias mexicanas fugiram para a Guatemala devido à violência do narcotráfico no estado de Chiapas, no sul do México, disse o presidente guatemalteco, Bernardo Arevalo, nesta quarta-feira (24).

Enquanto isso, a porta-voz do Ministério da Defesa, major Ann Marie Argueta, disse à AFP que o Exército "procedeu ao reforço da fronteira com o México para proteger as vidas da população da Guatemala".

"Estamos dando [assistência] às pessoas que estão fugindo desse confronto entre grupos [de traficantes de drogas] que está ocorrendo no lado do México", disse o presidente em uma coletiva de imprensa no departamento de Sololá.