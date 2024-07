Dinamarca espera pedido de extradição do Japão por defensor de baleias

A Dinamarca aguarda um pedido de extradição do Japão para se pronunciar sobre o destino do militante contra a caça de baleias Paul Watson, preso no domingo na Groenlândia, informou o Ministério da Justiça dinamarquês nesta quarta-feira (24).

"A extradição da Groenlândia para seu julgamento em outros países só pode acontecer após um pedido de extradição que emitiu a ordem de prisão", explicou o Ministério em uma mensagem enviada à AFP.

"Agora o Ministério espera um pedido formal das autoridades japonesas. Esse pedido de extradição deve apresentar a até 30 dias depois da prisão", acrescentou.