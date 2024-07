Divas do pop abraçam campanha de Kamala Harris à presidência

Ela postou uma montagem da líder democrata com um mash-up de sua música e a agora famosa frase ligada à sua aspiração presidencial "Do you think you just fell out of a coconut tree?" (Você acha que acabou de cair de um coqueiro?), dita pela mãe da vice-presidente e lembrada pela agora candidata há mais de um ano em um evento na Casa Branca.

"É um mundo de mulheres, e você tem sorte de viver nele", canta Perry.

Cardi B também lembrou aos seus fãs que ela já havia dito que Harris deveria substituir Biden, a quem ela apoiou em 2020 depois de inicialmente apoiar o senador de esquerda Bernie Sanders.

Pouco depois de Biden ter anunciado sua retirada da disputa pela reeleição, a rapper do Bronx postou novamente um vídeo que ela havia feito anteriormente, no qual ela diz que Harris deveria ser a candidata democrata.

"STOP PLAYING WITH ME!!!!", escreveu ela na legenda que acompanha a gravação, enfatizando sua autoproclamada clarividência.

"Eu disse a eles que Kamala deveria ter sido a indicada em 2024", afirmou.