Espanha sofre mas vence Uzbequistão em sua estreia no futebol masculino de Paris-2024

A Espanha do técnico Santi Denia sofreu para vencer o aguerrido Uzbequistão por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), no primeiro dia do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Apoiada por centenas de espanhóis, que mal se faziam ouvir no Parque dos Príncipes, silenciados pelo apoio incondicional da barulhenta torcida uzbeque, a seleção 'Roja' sub-23 derrotou um adversário mais forte do que o esperado graças aos gols do zagueiro Marc Pubill no primeiro tempo (29') e do meio-campista Sergio Gómez na segunda etapa (62').

O jogador do Manchester City marcou o gol do triunfo da Espanha, que ainda comemora o recente título da Eurocopa, conquistado pela seleção principal, com um chute de pé esquerdo sem chances para o goleiro Abduvohid Nematov.