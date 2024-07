Executivo e Justiça da Espanha divergem sobre convocação de Sánchez a depor

Mas destacou que enquanto presidente do Governo a sua "declaração deve ser apresentada por escrito".

Na sua intimação, conhecida na última segunda-feira, Peinado indicou que tomaria o depoimento de Sánchez na qualidade de marido da investigada e não de chefe do Executivo, e que, portanto, ele teria de fazê-lo pessoalmente, na manhã da próxima terça-feira no palácio da Moncloa, sede do Governo.

"É notório que o meu comparecimento é indissociável da condição de presidente do Governo", refutou Sánchez no seu escrito, que estimou que o juiz "compartilhará a necessidade do máximo respeito" pelo que "está estabelecido na lei (...) em relação à instituição do presidente do Governo".

"O presidente do Governo é presidente do Governo 24 horas por dia, sete dias por semana", portanto se "tiver que depor", a "única forma possível, de acordo com o ordenamento jurídico, não é outra senão por escrito", apoiou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, também magistrado, em coletiva de imprensa.

- "Subterfúgios" -

O juiz Peinado, que em sua intimação disse que pretendia gravar o depoimento, deve agora responder ao escrito de Sánchez.