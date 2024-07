Mascherano diz que final de Argentina-Marrocos foi 'um circo' e denuncia furto na concentração

A partida foi dada como encerrada pelo site oficial do evento e pelas duas seleções em suas redes sociais, após o meia argentino Cristian Medina empatar em 2 a 2 nos intermináveis acréscimos de 16 minutos, o que causou uma invasão de campo por parte de alguns torcedores marroquinos.

O árbitro sueco Glenn Nyberg ordenou que os jogadores voltassem ao vestiário, sem ter finalizado a partida.

A partida foi reiniciada duas horas depois, com as arquibancadas do estádio Geoffroy-Guichard vazias, faltando três minutos de acréscimo e com o placar de 2 a 1, já que o gol de Medina foi anulado devido a um impedimento após revisão do VAR.

"A decisão dos capitães foi de não jogar, e com o passar do tempo começaram a aparecer diferentes versões. O que incomoda é suspender o jogo. Se for revisar, revise assim que terminar a jogada [...] em nenhum momento nos disseram que o gol não havia valido", disse ele.

"Chamaram a Fifa. Não sei quem tomou a decisão [de voltar a campo], mas todo mundo estava envolvido [...] É uma pena fazer os meninos aquecerem e manchar um torneio, nem mesmo em um torneio de bairro isso acontece. É patético", disse o ex-volante.

"Além do espírito ser olímpico, a organização tem que estar à altura. No momento não está. No momento, infelizmente, não está", acrescentou.