Grupo armado sequestra 13 pessoas perto da fronteira colombo-venezuelana

Segundo Gallardo, nesta zona estão presentes insurgentes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e rebeldes que se distanciaram do acordo de paz que desarmou as Farc em 2017.

"Chegaram às casas e levaram [os moradores] aos grupos que estão no setor. Até agora nenhuma" destas organizações reivindicou o sequestro, de acordo com a autoridade local.

O ELN mantém negociações de paz com o presidente Gustavo Petro, e combinou uma trégua que expira em agosto.

Uma facção de dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia também negocia um cessar-fogo com o governo.

- "Presos" -

A Defensoria do Povo encontrou cinco menores, com idades entre dois e 12 anos, "confinados em uma fazenda na zona rural de Puerto Rondón", segundo comunicado. Apesar disso, ainda "não se sabe o paradeiro de vários (moradores) locais, incluindo menores", acrescentou a entidade.