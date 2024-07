Milhares de pessoas protestam contra Netanyahu no Capitólio, em Washington

Milhares de manifestantes marcharam em direção ao Capitólio, sede do Legislativo nos Estados Unidos, em Washington, nesta quarta-feira (24), em repúdio ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e para pedir um cessar-fogo após nove meses de guerra em Gaza, enquanto o líder israelense discursava perante o Congresso americano.

Uma multidão com bandeiras e faixas palestinas se reuniu perto do Capitólio. No local, os manifestantes entraram em confronto com a polícia, que disparou spray de pimenta para dispersar o protesto que pedia a prisão de Netanyahu, que é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.

Vários dos manifestantes lavavam os olhos e o rosto após o confronto. "Estamos horrorizados com a destruição do sistema de saúde em Gaza", disse à AFP o médico Karameh Kuemmerle.