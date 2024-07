Milhares protestam contra Netanyahu em frente ao Capitólio dos EUA

"Para que as forças da civilização triunfem, Estados Unidos e Israel devem permanecer unidos", disse Netanyahu, que foi aplaudido em várias ocasiões pelos legisladores presentes.

Os manifestantes rejeitavam o apoio de Washington à guerra. "A hipocrisia de nossos políticos hoje superou todos os limites", disse à AFP Mo, um manifestante de 58 anos.

Em um momento, o premiê israelense foi vaiado pelos legisladores no recinto quando se referiu aos manifestantes do lado de fora como "idiotas úteis do Irã", acusando o país de financiá-los e de fornecer armas e apoio ao Hamas.

As relações entre os Estados Unidos e seu aliado Israel têm se tensionado à medida que as mortes de civis aumentam na Faixa de Gaza, o que aumentou as críticas da administração de Joe Biden contra a ofensiva militar israelense.

- "Parem a ajuda" a Israel -

Organizadores da manifestação, entre palestinos e judeus, subiram ao palco e denunciaram os Estados Unidos e o governo de Israel por "genocídio", pedindo uma "prisão cidadã" de Netanyahu.