'Mudança e futuro', a esperança se destaca na oposição da Venezuela

Em El Tablón, ainda a três horas de distância do destino, a líder opositora desce do carro e abraça cada um, conversa com eles, tira fotos e pede que saiam cedo para votar.

Inelegível para cargos públicos, mas muito carismática e popular e com um discurso que sempre menciona os filhos como motivação de suas ações, Machado tem apoiado ativamente a candidatura do diplomata Edmundo González Urrutia, que a representa para enfrentar o presidente Nicolás Maduro na eleição de domingo na Venezuela.

"Estamos desejando de todo o coração que ganhe e nos tire dessa pobreza em que todo o país está", diz Dominga Pérez, de 42 anos. "Queremos alguém que nos dê esperança, e María Corina é essa pessoa", acrescenta.

Engenheira de 56 anos e mãe de três filhos que vivem no exterior, Machado defende um modelo econômico liberal, em contraste com o projeto socialista do chavismo.

- De moto e a pé -

Em grupos de três pessoas em uma moto, ou até quatro quando levam crianças, eles a seguem pela estrada e avisam os próximos vilarejos antes que sua caravana chegue.