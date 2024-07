Nove mortos em naufrágio de barco pesqueiro na região das Malvinas

- Condições "extremamente difíceis" -

Após o naufrágio, os "27 tripulantes do barco de pesca 'Argos Georgia' foram obrigados a abandonar o navio (...) e alguns tripulantes entraram nos botes salva-vidas", detalhou o governo do arquipélago.

Aeronaves das Forças Britânicas das Ilhas do Atlântico Sul (BFSAI, na sigla em inglês) localizaram as embarcações. Um barco patrulha, o "FPV Lilibet", e dois barcos de pesca dirigiram-se à área indicada.

Poucas horas antes, as autoridades do arquipélago haviam descrito as condições meteorológicas "extremamente difíceis" do inverno austral, que impossibilitaram um resgate por helicóptero na segunda-feira, apesar de duas tentativas.

Robert Ervik, proprietário do barco pesqueiro com bandeira da Ilha de Santa Helena, confirmou à AFP que a embarcação começou a afundar na segunda-feira.

As Malvinas, chamadas de Falklands pelos britânicos, estão localizadas a 400 quilômetros da costa argentina e a quase 13 mil quilômetros do Reino Unido. As ilhas foram palco de uma guerra de 74 dias em 1982, que terminou com a rendição das tropas do país sul-americano e um número de mortos de 649 argentinos e 255 britânicos.